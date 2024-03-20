Приставал к официантке и кусался: Никита Кологивый устроил дебош в ресторане

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Актёр Никита Кологривый затеял дебош в ресторане своего родного города Новосибирск. Об этом сообщает издание «Абзац».
Инцидент произошел ночью 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. Звезда сериала «Слово пацана» пришел в заведение со своими товарищем.
Как рассказали свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу.
В попытке успокоить агрессивного актера завязалась драка. Утихомирить Кологривого удалось спустя полчаса. Произошедшим займутся сотрудники правоохранительных органов.
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Как рассказали свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу.
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Алина Юрчак