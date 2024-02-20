Адвокат не был допущен к подзащитному и добился извинений через суд

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В Санкт-Петербурге суд сотрудников правоохранительных органов принести извинению адвокату Адвокатской палаты Ленинградской области Алексею Калугину, которого в 2021 году не допустили к подзащитному в ОВД. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов города.
Силовики обязаны в течении двух недель в письменном виде извиниться перед Калугиным.
Согласно материалам дела, Калугин защищал интересы координатора незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, который был задержан 7 ноября 2021 года. Ему вменяли нарушение установленного порядка проведения демонстрации (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и демонстрацию запрещённой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Отмечается, что Калугин тогда предъявил ордер, а задержанный выразил желание воспользоваться помощью адвоката. Своими действиями полицейские лишили россиянина законной возможности на защиту.
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Согласно материалам дела, Калугин защищал интересы координатора незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, который был задержан 7 ноября 2021 года. Ему вменяли нарушение установленного порядка проведения демонстрации (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и демонстрацию запрещённой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Отмечается, что Калугин тогда предъявил ордер, а задержанный выразил желание воспользоваться помощью адвоката. Своими действиями полицейские лишили россиянина законной возможности на защиту.
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Алина Юрчак