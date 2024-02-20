Адвокат не был допущен к подзащитному и добился извинений через суд

Дежурная система противовоздушной обороны сбила ещё два украинских беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Дроны, по его словам, были уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом, жертв и разрушений при этом не зафиксировано.