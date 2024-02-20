У убитого в Испании перебежчика Максима Кузьминова нашли поддельные документы

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Застреленного в испанском городе Вильяхойоса российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова идентифицировали благодаря поддельному паспорту королевства. Об этом сообщило испанское новостное агентство EFE.
На теле погибшего в провинции Аликанте были обнаружены документы с фамилией украинца в возрасте 33 лет, в то время как Максиму Кузьминову было только 28 лет.
Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Иных подробностей смерти лётчика пока что не сообщается. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.
В соседнем городе полицейские нашли сгоревшую машину, на которой могли передвигаться преступники, сообщают испанские СМИ.
В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.
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Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Иных подробностей смерти лётчика пока что не сообщается. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.
В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.
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Артем Путинцев