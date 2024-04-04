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Адвокат объяснил подачу нового заявления в СК после теракта в «Крокусе»

Трунов: новое заявление в СК от пострадавших подали из-за отделки «Крокуса»
04 апреля 2024, 19:58
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Адвокат Игорь Трунов заявил, что новое заявление в Следственный комитет РФ от имени девятнадцати пострадавших от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» связано с отделкой зрительного зала горючими материалами. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авторы заявления просят проверить виновность владельцев «Крокуса» в связи с тем, что использование горючих материалов в отделке стен могло привести к стремительному распространению огня. Примечательно, что в настоящее время проводится пожарная экспертиза.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами. Однако после Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении «Крокус сити холла». Согласно полученным документам, материалы для строительства соответствовали всем стандартам качества.


Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
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#мчс
#проверка
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В Подмосковье мошенники начали вымогать деньги у близких военнослужащих
04 апреля 2024, 19:57

Фото: Istockphoto / fizkes

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана граждан. Мошенники звонят близким военнослужащих и рассказывают вымышленные истории, вымогая деньги, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Одни злоумышленники сообщают, что человек попал в плен, и необходимо немедленно собрать крупную сумму на выкуп. Другие под видом волонтёров заявляют о гибели человека и просят перевести крупную сумму для транспортировки тела на родину. Ещё один предлог выманить деньги - сообщить, что близкий человек якобы ранен, и требуется срочно оплатить лечение», – говорится в сообщении.
Тем, кто оказался в такой ситуации, в ГУРБ посоветовали сохранять спокойствие. Если есть возможность, нужно самостоятельно связаться с военнослужащим. Однако нельзя сообщать личную информацию и финансовые данные по телефону, особенно если звонок пришёл с незнакомого номера.

Тем, кто уже стал жертвой мошенников и сообщил им финансовые данные, советуют немедленно связаться со своим банком и рассказать о случившемся. После этого следует написать заявление в полицию.

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#безопасность
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Похожий на гранату предмет нашли в каршеринговой машине на западе Москвы
04 апреля 2024, 19:34

Фото: iStock/by sonmez

Предмет, похожий на гранату Ф-1, нашли в припаркованном каршеринговом автомобиле на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
По предварительной информации, мужчина, который арендовал машину, обнаружил гранату под козырьком и обратился в техподдержку. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место, работают кинологи.

Уточняется, что будет проведена проверка найденного предмета.

Ранее сообщалось, что вечером 3 августа 2023 года неизвестный мужчина бросил гранату в салон «Ягуара». По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла.

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#мужчина
#сотрудники
#граната
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В Химках устраняют подтопление в коттеджном посёлке «Маленькая Шотландия»
04 апреля 2024, 19:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Коммунальные и оперативные службы ликвидируют последствия паводка в коттеджном посёлке «Маленькая Шотландия» в деревне Пикино. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Подтопление произошло после резкого потепления и обильного таяния снега. Воду начали откачивать промышленными помпами. Затем приняли решение дополнительно установить на территории посёлка насосную станцию. Также решено произвести тампонирование водопропускной трубы, чтобы отвести поступающий из леса поток. Привлечены дополнительные ресурсы МЧС и МБУ «Химспас».
«Мы прошли в лесополосу и обследовали трубу. Есть возможность отвести воду. Сейчас сюда движется коммунальная техника, привезут мешки с песком, чтобы отвести воду в трубу. Это позволит нам снизить уровень поступления воды и увести её в сторону», – рассказал замглавы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.
Как отметили специалисты оперативных служб, на данный момент поступление воды прекратилось. Ход работ постоянно контролирует администрация Химок.
«Два дня назад сюда доставили промышленные мотопомпы, которые сейчас откачивают воду. Вода подошла только ко входным группам, но в дома не вошла. Жителям будем оказывать содействие и помощь. В жилом комплексе в таком объёме подобное подтопление произошло впервые, раньше такого не было», – отметил начальник территориального управления Лунёвское Эдуард Машковцев.
В таунхаусах посёлка расположено более 470 квартир, к 24 из них сейчас трудно подойти из-за подтопления.

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#половодье
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#подмосковье
#московская область
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Из-за подтопления ограничили движение транспорта по дороге в Сергиевом Посаде
04 апреля 2024, 18:53

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Сергиевом Посаде временно ограничили движение транспорта по дороге «Зимняк – Калошино – Федорцово». Причина – повышение уровня воды в реке Дубне и подтопление участка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Объезд возможен через деревни Мергусово и Запольское. О снятии ограничений сообщим дополнительно. Будьте внимательны и учитывайте информацию при планировании поездок», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ранее сообщалось, что в городском округе Истра из-за паводка разрушилась часть моста у деревни Троица. Мост временно перекрыли для движения транспорта. В Воскресенском городском округе из-за разлива реки Москвы временно закрыли для движения автомобилей мост у железнодорожной станции Виноградово. По той же причине ограничили проезд транспорта по Митяевскому мосту в Коломне. Помимо этого, автомобильное движение ограничено по мосту в Озёрах.

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#московская область
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Появилось видео задержания троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»
ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»
04 апреля 2024, 18:30

Фото: iStock/Andrii Zorii

ФСБ опубликовало видео задержания подозреваемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Видео в своем Telegram-канале публикует РИА Новости.


Кадры демонстрируют, как силовики выбегают из машины и кладут на землю мужчину, который шел по частному сектору. Другого преступника задержали уже вечером среди многоэтажных зданий.

Сотрудники оперативных служб спросили злоумышленников, осознают ли они, за что их задержали. Оба ответили, что виновны в совершении теракта в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». По данным РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.

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Crocus Group сообщила о соответствии стройматериалов «Крокус сити холла» стандартам

Уголовное дело о диверсии возбуждено после аварии на электроподстанции в Петербурге

#крокус сити холл
#теракт
#преступники
#террористы
#фсб
#уголовное кадры
#машины
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Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час
Украинская модель Анна Краевская насмерть разбилась в Италии на Ferrari
04 апреля 2024, 18:18

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час. Об этом сообщает La Repubblica.
Отмечается, что за рулем автомобиля был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, который известен под псевдонимом Dj Style Q. У Кестая есть жена и двое детей.

Машина на огромной скорости врезалась в ограждение на автостраде. От удара Ferrari разорвало пополам, передняя часть полностью выгорела. Модель сидела на пассажирском сиденье.

Прокуратура города Верчелли начала опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК. Уточняется, что опознать погибшую Краевскую следователям дорожной полиции помогло заявление об исчезновении, которое ранее подали в полицию ее друзья.

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Уголовное дело о диверсии возбуждено после аварии на электроподстанции в Петербурге
#уголовное прокуратура
#аварии
#заявление
#машина
#дтп
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Москвич украл из магазина в Щёлкове 70 упаковок сигарет и алкоголь
04 апреля 2024, 17:15

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Восемнадцатилетнего жителя Москвы задержали в Щёлкове сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже сигарет и спиртного из магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Ночью росгвардейцам поступила информация о том, что на улице Ленина был слышен громкий звук разбитого стекла. Патруль оперативно прибыл на место, росгвардейцы осмотрели магазин и прилегающую к нему территорию. Они заметили, что некто разбил стеклянную витрину магазина и проник внутрь торгового помещения», — говорится в сообщении.
Злоумышленника доставили в отделение полиции. Выяснилось, что он успел похитить 70 упаковок сигарет и три бутылки алкоголя. Внятно объяснить причину своих действий юный москвич не сумел.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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#щёлково
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#магазин
#криминал
#сигареты
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Могилу бойца СВО осквернили флагом ЛГБТ* в Воронеже
В Воронеже могилу бойца спецоперации накрыли радужным флагом
04 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/dragana991

Могилу участника спецоперации, полковника Никилина Михаила накрыли флагом ЛГБТ* в Воронеже, сообщает Telegram-канал «Воронежское».
«В Воронеже на Лесном кладбище осквернили могилу командира, полковника и обладателя ордена «За мужество» Никилина Михаила Андреевича. На его могилу положили флаг ЛГБТ*», — говорится в сообщении.

По данным канала, Никилин погиб в зоне СВО в 2022 году, совершая героический поступок. Он вывел свой отряд из-под артиллерийского огня противника, отдав свою жизнь.

Полиция Воронежа разыскивает причастных к осквернению могилы полковника.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
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Crocus Group сообщила о соответствии стройматериалов «Крокус сити холла» стандартам
04 апреля 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении «Крокус сити холла». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.
Отмечается, что материалы соответствовали всем стандартам качества. В компании рассказали, что всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокуса» на огнеустойчивость, занимается СК РФ.

Уточняется, что на данный момент проводится пожарная экспертиза.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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