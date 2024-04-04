Адвокат объяснил подачу нового заявления в СК после теракта в «Крокусе»

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Адвокат Игорь Трунов заявил, что новое заявление в Следственный комитет РФ от имени девятнадцати пострадавших от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» связано с отделкой зрительного зала горючими материалами. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авторы заявления просят проверить виновность владельцев «Крокуса» в связи с тем, что использование горючих материалов в отделке стен могло привести к стремительному распространению огня. Примечательно, что в настоящее время проводится пожарная экспертиза.
Ранее в правоохранительных органах сообщали, что стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами. Однако после Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении «Крокус сити холла». Согласно полученным документам, материалы для строительства соответствовали всем стандартам качества.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее в правоохранительных органах сообщали, что стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами. Однако после Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении «Крокус сити холла». Согласно полученным документам, материалы для строительства соответствовали всем стандартам качества.
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Екатерина Коршунова