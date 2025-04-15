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В Москве 15-летняя девочка зарезала отца

Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

15-летняя школьница в результате конфликта зарезала своего отца на юго-западе Москвы. Об этом сообщает столичный СК в Telegram-канале.
«15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», — говорится в сообщении ведомства.
Место происшествия (Фото: Telegram @skmoscowgsu)
Следователи установили, что убила мужчину его 15-летняя дочь Алиса.

По данным Mash, Роман З. воспитывал троих дочек один. Мать с ними не проживает. Утром 15 апреля между младшей дочерью и отцом возник конфликт, в ходе которого девочка нанесла родителю несколько ударов ножом. На месте также была 20-летняя сестра Алисы. Она не пострадала.

Сейчас следователи допрашивают дочь убитого и выясняют причины убийства.

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Названа предварительная причина убийства 15-летней девочкой отца в Москве
Mash: 15-летняя девочка могла убить отца-одиночку в Москве из-за кредита
15 апреля 2025, 10:51

Фото: iStock/Timur Malazoniia

По предварительной версии, убийство отца-одиночки в Москве произошло из-за кредита, который мужчина хотел взять на старшую, 20-летнюю дочь. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, что сегодня стало известно о страшном убийстве в столичном районе Южное Бутово. 15-летняя школьница зарезала 42-летнего отца. Мужчина воспитывал дочерей один – мать в семье не жила. Конфликт произошёл с младшей дочерью, старшая не пострадала.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Был проведён допрос обеих дочерей погибшего.

По одной из версий, мужчина хотел оформить кредит на старшую дочь, из-за чего у него случился конфликт с младшей, которая решила заступиться за сестру. На эмоциях она схватила нож и ударила им в шею отца.

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Настасью Самбурскую сбил мопед на «зебре» в центре Москвы
15 апреля 2025, 10:06

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Настасья Самбурская стала участницей ДТП в центре Москвы. Актрису сбил мопед в тот момент, когда она переходила дорогу по «зебре».
Очевидец произошедшего отправил видео, которое есть в распоряжении издания StarHit. На кадрах 38-летняя Самбурская вместе с подругой переходит дорогу в разрешённом месте. В этот момент прямо перед ней резко тормозит внедорожник.

«Водитель, похоже, рассчитывал проскочить, но в этот момент девушки решили пересечь улицу по пешеходному переходу. Одна из них замешкалась от неожиданности, не увидела мчащийся мопед, так как обзор перекрыло авто», – объяснил источник.
Мопед вылетел неожиданно и сильно ударил Самбурскую. Актрису даже отбросило на капот затормозившего внедорожника, водитель которого сразу же выскочил, чтобы помочь Настасье. Мужчина, управлявший мопедом, проехал ещё несколько метров и упал. Он не получил серьёзных повреждений – его спас шлем.

Участникам ДТП повезло, поскольку спустя несколько минут после произошедшего по улице проезжал наряд полиции. Артистка отказалась от госпитализации и самостоятельно покинула место аварии.

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В Челябинске рецидивист попытался зарезать 11-летнего мальчика
15 апреля 2025, 06:44

Фото: iStock/Diy13

В Челябинске правоохранители арестовали рецидивиста, который пытался зарезать 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
«Инцидент произошел в вечернее время 14 апреля во дворе одного из домов по улице Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска. У подозреваемого, находящегося в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, возник умысел на убийство ранее не знакомого 11-летнего мальчика», — передает ведомство.

Как оказалось, мужчина нанес несколько ударов ножом по пострадавшему. Ребенку помог случайный прохожий, который остановил преступника. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Почему мужчина решил убить малолетнего, не уточняется.

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#хулиганство
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«Радиостанция Судного дня» передала 4 сообщения за день
15 апреля 2025, 04:51

Фото: iStock/Yurchello108

В эфире «радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучало четыре новых сообщения 14 апреля. Об этом пишет telegram-канал «УВБ-76 логи».
Первое сообщение прозвучало в 10:54 по московскому времени. Тогда в эфире прозвучало слово «нептун». Уже 15:48 радиостанция передала слово «тимус».

В 17:17 прозвучало слово «лисоплащ». Последнее сообщение было в 18:41 и словом словом «нутобакс». О том, что именно означают данные слова, информации нет.

До этого последнее сообщение радиостанции было передано 7 апреля. Им стало словом «буерофант».

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В Британии неизвестные осквернили почти сотню мусульманских могил
Telegraph: в Британии полиция расследует осквернения 85 мусульманских могил
15 апреля 2025, 00:48

Фото: iStock/TheaDesign

В Великобритании полиция расследует осквернение 85 мусульманских могил, многие из которых были детскими. Об этом сообщает Telegraph.
«Полиция проводит расследование после того, как на кладбище... были повреждены по меньшей мере 85 мусульманских могил», — пишет газета.

Осквернение могил произошло в мусульманской части кладбища в Уотфорде. Как оказалось, многие из захоронений являются детскими. Разрушены и повреждены надгробные знаки. Виновники пока не известны.

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