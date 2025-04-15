В Москве 15-летняя девочка зарезала отца

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15-летняя школьница в результате конфликта зарезала своего отца на юго-западе Москвы. Об этом сообщает столичный СК в Telegram-канале.
«15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», — говорится в сообщении ведомства.
Место происшествия (Фото: Telegram @skmoscowgsu)Следователи установили, что убила мужчину его 15-летняя дочь Алиса.
По данным Mash, Роман З. воспитывал троих дочек один. Мать с ними не проживает. Утром 15 апреля между младшей дочерью и отцом возник конфликт, в ходе которого девочка нанесла родителю несколько ударов ножом. На месте также была 20-летняя сестра Алисы. Она не пострадала.
Сейчас следователи допрашивают дочь убитого и выясняют причины убийства.
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