Адвокат передал клиенту гашиш прямо в зале суда в Подмосковье

22 апреля 2026, 16:05

Адвокат передал клиенту гашиш прямо в зале суда и получил 3,5 года колонии

Фото: istockphoto/simpson33

В Ивантеевском городском суде Московской области вынесли приговор адвокату Ашоту Алексаняну.





Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, защитника признали виновным в передаче наркотиков собственному подзащитному прямо в зале суда. Инстанция назначила ему наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима.



Ранее уже сообщалось о задержании адвоката, являющегося членом Адвокатской палаты Подмосковья. По данным следствия, он привез наркотические средства в здание, куда этапировали его клиента, после чего в зале заседаний передал доверителю маркер, внутри которого находились два свертка с гашишем. Наркотики изъяли сотрудники конвоя.



Адвоката признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. Приговор пока не вступил в законную силу.



