200 туристов застряли на горе в Бразилии из-за перестрелки полиции с бандитами
Около 200 человек застряли на горе Морро-Дойс-Ирмаос в Рио-де-Жанейро из-за масштабной полицейской операции. Об этом сообщает портал G1.
Туристы оказались заблокированы, когда основной подъезд к пешеходной тропе внезапно перекрыли силовики. Причиной стала ожесточенная перестрелка полицейских с предполагаемыми участниками преступной группировки «Командо Вермелью».
Путешественники, находившиеся в тот момент на вершине и склонах, не смогли безопасно покинуть зону конфликта. Других подробностей об инциденте пока нет.
Ранее сообщалось, что в Бурятии задержали организаторов тура к пику Мунку-Сардык, во время которого погибли три человека. Речь идет о гиде-инструкторе, директоре турфирмы Endeavour Tour и ее заместителе. Всех троих накануне уже допрашивали следователи.
