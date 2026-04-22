Восьмиклассница выпала из окна гимназии в Калининграде
Восьмиклассница выпала из окна гимназии №32 в Калининграде. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.
По его информации, девочка отпросилась выйти во время занятия, но в класс больше не вернулась. Предварительно, школьница выжила, но сильно пострадала, ее состояние уточняется.
В настоящее время на месте работают полицейские и медики. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что 12-летняя школьница избила сверстницу на детской площадке в московском районе Коньково. Подруги обидчицы снимали происходящее на телефон. У пострадавшей серьезные травмы — она не может есть и говорить. Предполагается, что причиной конфликта стал 17-летний парень.
