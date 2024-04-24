Адвокат раскрыл, что вменяется в вину замминистра обороны Иванову

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Замминистра обороны России Тимуру Иванову вменяется помощь компаниям, безвозмездно выполнявшим для его строительно-ремонтные работы. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев в беседе с «Интерфаксом».
Отмечается, что Иванов помогал компаниям-подрядчикам Минобороны, которые взамен на это безвозмездно делали ремонт на объектах, якобы принадлежащих Иванову.
Адвокат утверждает, что обвинение основано на нескольких предположениях и не имеет каких-либо доказанных фактов оказания помощи. Мусаев назвал подобные обвинения «совершенно недопустимыми».
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал до 23 июля Иванова и второго фигуранта дела о взяточничестве – бизнесмена Сергея Бородина. Иванов при этом полностью отрицает свою вину.
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Адвокат утверждает, что обвинение основано на нескольких предположениях и не имеет каких-либо доказанных фактов оказания помощи. Мусаев назвал подобные обвинения «совершенно недопустимыми».
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал до 23 июля Иванова и второго фигуранта дела о взяточничестве – бизнесмена Сергея Бородина. Иванов при этом полностью отрицает свою вину.
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Анастасия Чинкова