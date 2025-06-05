Адвокат Сабинин: сжегший Коран Никита Журавель жив и здоров
Адвокат Никиты Журавеля, осужденного за государственную измену и сожжение Корана, опроверг информацию о проблемах со здоровьем у своего подзащитного. Андрей Сабинин заявил, что он жив и здоров. Об этом сообщает РИА Новости.
«Жив-здоров. Есть обычные текущие проблемы: нет звонков родителям, не всегда получается быстро получить «ларек». Писем не было, потому что цензор был в отпуске», — передает слова адвоката агентство.Напомним, Журавеля приговорили к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Ранее он был осужден за сожжение Корана.
Дело получило широкую огласку после публикации видео, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избивает Никиту в следственном изоляторе. Впоследствии Журавеля осудили за хулиганство и оскорбление чувств верующих по решению суда в Грозном.