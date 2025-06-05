Адвокат Сабинин: сжегший Коран Никита Журавель жив и здоров

05 июня 2025, 12:01

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Адвокат Никиты Журавеля, осужденного за государственную измену и сожжение Корана, опроверг информацию о проблемах со здоровьем у своего подзащитного. Андрей Сабинин заявил, что он жив и здоров. Об этом сообщает РИА Новости.







«Жив-здоров. Есть обычные текущие проблемы: нет звонков родителям, не всегда получается быстро получить «ларек». Писем не было, потому что цензор был в отпуске», — передает слова адвоката агентство.