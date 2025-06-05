Аллу Пугачеву привезли в Чебоксары с воспалением сердца
Аллу Пугачеву доставили на вертолете санавиации из Алатыря в Чебоксары. 41-летняя россиянка нуждалась в экстренной операции, сообщил Минздрав Чувашской Республики.
«Вертолет санитарной авиации, оснащенный медицинским модулем, меньше чем за час доставил пациентку с диагнозом острый эндокардит в Республиканский кардиологический диспансер», — отметили представители Минздрава Чувашии.
После операции жизни Пугачевой ничего не грозит. Отмечалось, что пациентка уже пошла на поправку.
Как оказалось, санавиация функционирует в регионе уже шестой год. Из Алатыря в Чебоксары за это время доставили 200 пациентов, большая часть из которых страдала от сердечно-сосудистых заболеваний.
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