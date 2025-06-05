В Воронежской области на железнодорожных путях произошел взрыв

Фото: iStock/ Sergei Ramiltsev

В Воронежской области на железнодорожных путях произошел взрыв, сообщил Телеграм-канал Baza.



Отмечалось, что инцидент случился на 725-м километре перегона Евдаково-Сагуны. Из-за взрыва повредилось железнодорожное полотно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причина произошедшего — техническая авария, сообщил Телеграм-канал Mash. Движение несколько составов на юг остановлено.

Ранее сообщалось, что в штате Техас произошел трагический случай: 71-летняя женщина скончалась от редкой инфекции, вызванной амебой Naegleria fowleri, известной как «пожирающая мозг» амеба. По информации, опубликованной изданием Daily Record, инфекция попала в организм женщины через водопроводную воду, когда она промыла нос в своем автодоме. Симптомы заболевания начали проявляться на четвертый день после заражения.

Ольга Енгалычева

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