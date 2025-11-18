Адвокат совратил 12-летнюю девочку и пытался оправдаться «искренней любовью»
40-летний адвокат Кельвин Люк Кин-тин признал себя виновным по нескольким статьям, связанным с половой связью с 12-летней девочкой. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Мужчина познакомился со школьницей в приложении для знакомств. 4 марта он встретился с ней и отвёз в свою квартиру для секса. 28 марта они повторили встречу. В этот раз адвокат снял презерватив во время полового акта, несмотря на протест девушки, и сделал более 200 фото и видео с ней обнажённой.
Отец девочки обнаружил в её телефоне переписку с мужчиной и подал заявление в полицию. В сообщениях адвокат писал о любви и просил девушку прислать откровенные видео.
В суде он заявил о любовных отношениях, но признал вину по двум эпизодам полового акта с лицом младше 13 лет, двум эпизодам изготовления детской порнографии и одному эпизоду совращения несовершеннолетней.
