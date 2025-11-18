Адвокат совратил 12-летнюю девочку и пытался оправдаться «искренней любовью»

18 ноября 2025, 19:36

В Гонконге осудили мужчину за секс с несовершеннолетней и детскую порнографию

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

40-летний адвокат Кельвин Люк Кин-тин признал себя виновным по нескольким статьям, связанным с половой связью с 12-летней девочкой. Об этом сообщает газета South China Morning Post.