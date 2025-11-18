Россиянин сломал палец своей возлюбленной, пытаясь разблокировать её телефон
В Калининграде 36-летняя местная жительница сообщила полиции, что её сожитель сломал ей палец. Подробности сообщает УМВД по региону.
Установлено, что инцидент произошёл на бытовой почве. 28-летний мужчина попытался разблокировать телефон женщины с помощью её отпечатка пальца. В ходе возникшей борьбы он сломал ей палец на левой руке. Медики диагностировали перелом.
Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
