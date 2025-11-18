В туалете офисного здания обнаружили живого младенца в сливном бачке унитаза
В Таиланде уборщица обнаружила новорождённого ребёнка живым в сливном бачке унитаза. Инцидент произошёл в офисе на третьем этаже здания в районе Латкрабанг. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщину привлёк плач из туалетной комнаты. Она вызвала рабочего, который снял крышку с бачка и нашёл внутри новорождённую девочку. Представитель полиции Криттада Сайкхонг сообщил, что младенцу не исполнилось и суток.
По его словам, ребёнок появился на свет совсем недавно, но следов матери на месте не нашли. Девочку с весом 2,7 кг оперативно доставили в больницу Сириндхорн. Врачи обследовали малышку и подтвердили, что её состояние удовлетворительное, а здоровье не пострадало.
Полиция начала расследование, чтобы найти мать или других причастных к этому лиц. Правоохранители проверяют записи камер видеонаблюдения в здании и вокруг него. Они устанавливают, кто входил в туалет в последние часы.
