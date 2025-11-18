В туалете офисного здания обнаружили живого младенца в сливном бачке унитаза

18 ноября 2025, 19:24

В Таиланде новорождённую девочку нашли живой в сливном бачке унитаза

Фото: Istock/Anton Novikov

В Таиланде уборщица обнаружила новорождённого ребёнка живым в сливном бачке унитаза. Инцидент произошёл в офисе на третьем этаже здания в районе Латкрабанг. Об этом сообщает Daily Mail.