«Заведующая сама бьёт детей»: В российском детском доме подростку оторвали палец

18 ноября 2025, 18:00

В уральском детдоме заведующая разрешала старшим воспитанникам избивать младших

Фото: Istock/alexkich

В детском доме на Урале, по словам родственников воспитанников, существуют жёсткие порядки. Двоюродная сестра одного из детей, Юлия, сообщила изданию Е1.RU, что взрослые сотрудники поощряют травлю среди воспитанников.