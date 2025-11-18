«Заведующая сама бьёт детей»: В российском детском доме подростку оторвали палец
В детском доме на Урале, по словам родственников воспитанников, существуют жёсткие порядки. Двоюродная сестра одного из детей, Юлия, сообщила изданию Е1.RU, что взрослые сотрудники поощряют травлю среди воспитанников.
Инцидент с физическим насилием произошёл 15 октября. 14-летний Никита попал в больницу с травматической ампутацией части пальца. Медикам он сказал, что случайно прижал палец дверью. Однако позже он пояснил сестре, что старшие воспитанники специально зажали ему руку, чтобы издеваться. Подростку угрожали психиатрической больницей, чтобы он скрыл настоящую причину травмы.
Юлия утверждает, что такие порядки установила заведующая Ольга Валентиновна. Она разрешает старшим избивать младших, а сама бьёт детей. Вместо воспитания и работы психологов персонал держит младших в страхе. Два года назад один из воспитанников уже жаловался на изнасилование, но дело закрыли. Юлия направила жалобу в прокуратуру.
