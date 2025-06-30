«Все тело онемело»: американка чудом выжила после удара молнии
WRAL News: в США 22-летняя девушка выжила после удара молнии
В США 18 человек пострадали после того, как молния ударила в озеро, сообщил телеканал WRAL News.
Все случилось на озере Мюррей в Южной Каролине. Молния ударила в металлический канат для буев, который разделяет зоны для купания и катания на лодках. В итоге пострадало 12 детей.
22-летняя Тейген Биллио чудом выжила. Девушка провела ночь в больнице, у нее обнаружили временный паралич левой стороны тела, нарушение сердечного ритма и потерю памяти.
«Это был оглушительный удар, после которого все тело онемело», — уточнила пострадавшая.
Биллио уже выписали, в настоящее время она набирается сил в домашних условиях.
«Я счастлива, что осталась жива и увижу, как растут мои племянники», — добавила девушка.
Согласно информации метеорологов, в день инцидента не поступало штормовых предупреждений — небо оставалось ясным до момента удара молнии.