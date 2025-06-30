«Все тело онемело»: американка чудом выжила после удара молнии

30 июня 2025, 20:45

WRAL News: в США 22-летняя девушка выжила после удара молнии

Фото: iStock/ Makhbubakhon Ismatova

В США 18 человек пострадали после того, как молния ударила в озеро, сообщил телеканал WRAL News.





Все случилось на озере Мюррей в Южной Каролине. Молния ударила в металлический канат для буев, который разделяет зоны для купания и катания на лодках. В итоге пострадало 12 детей.



22-летняя Тейген Биллио чудом выжила. Девушка провела ночь в больнице, у нее обнаружили временный паралич левой стороны тела, нарушение сердечного ритма и потерю памяти.





«Это был оглушительный удар, после которого все тело онемело», — уточнила пострадавшая.

«Я счастлива, что осталась жива и увижу, как растут мои племянники», — добавила девушка.