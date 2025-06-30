В Баку задержали российскую журналистку, снимавшую обыски в офисе агентства Sputnik

В Баку задержали российскую журналистку Айтекин Гусейнову
Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В Баку задержали ещё одного российского журналиста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Отмечается, что речь идёт о редакторе агенства Ruptly Айтекин Гусейновой, которая прибыла в офис «Sputnik-Азербайджан» для съёмки репортажа об обысках по редакционному заданию.

Задержание произошло около здания, где проходили следственные мероприятия.

По данным Ruptly, журналистка прибыла на место около 16:00. Последний раз она вышла на связь в 16:20, сообщив, что отсняла необходимый материал. После этого с ней не удалось связаться. Спустя продолжительное время её мама подтвердила задержание.

Ранее в этот день силовики Азербайджана задержали главного редактора «Sputnik-Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По данным местных СМИ, их обвиняют в сотрудничестве с ФСБ России.

Анастасия Чинкова

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