В Баку задержали российскую журналистку, снимавшую обыски в офисе агентства Sputnik
В Баку задержали ещё одного российского журналиста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что речь идёт о редакторе агенства Ruptly Айтекин Гусейновой, которая прибыла в офис «Sputnik-Азербайджан» для съёмки репортажа об обысках по редакционному заданию.
Задержание произошло около здания, где проходили следственные мероприятия.
По данным Ruptly, журналистка прибыла на место около 16:00. Последний раз она вышла на связь в 16:20, сообщив, что отсняла необходимый материал. После этого с ней не удалось связаться. Спустя продолжительное время её мама подтвердила задержание.
Ранее в этот день силовики Азербайджана задержали главного редактора «Sputnik-Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По данным местных СМИ, их обвиняют в сотрудничестве с ФСБ России.
Читайте также: