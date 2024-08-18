Адвокат участника теракта в «Крокусе» Файзова* просил отпустить его из-за здоровья

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Адвокат Мухаммадсобира Файзова*, который считается ответственным за теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», попросил суд освободить подсудимого из СИЗО в связи с полученным ранением, передает информационное агентство ТАСС.
По словам правозащитника, 19-летний Файзов* находится в инвалидном кресле и нуждается в медицинской помощи после теракта. Ссылаясь на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, адвокат призвал избрать меры пресечения, не связанные с содержанием Файзова* под стражей.
Тем временем Московский городской суд, рассматривая апелляцию на длительное содержание под стражей молодого парикмахера Файзова*, постановил, что медицинских оснований для его предварительного заключения не было.
16 августа Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Файзова* и еще трех участников теракта в «Крокусе» на три месяца. Они останутся под стражей до 22 ноября.
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Тем временем Московский городской суд, рассматривая апелляцию на длительное содержание под стражей молодого парикмахера Файзова*, постановил, что медицинских оснований для его предварительного заключения не было.
16 августа Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Файзова* и еще трех участников теракта в «Крокусе» на три месяца. Они останутся под стражей до 22 ноября.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов