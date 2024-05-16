Стали известны новые подробности расследования дела о теракте в «Крокусе»

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Новые фигуранты появились в деле о теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации портала, пятеро граждан Таджикистана связаны с запрещенной в РФ террористической организацией. Мужчины подозреваются в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Прежде Басманный суд Москвы продлил меру пресечения четырем исполнителям теракта. Арестованные будут находится в СИЗО до 22 августа, после чего состоится новое заседание суда.
Напомним, теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта текущего года. Группа вооруженных мужчин ворвалась в холл концертного зала и начала в упор расстреливать людей, в том числе детей и женщин.
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Прежде Басманный суд Москвы продлил меру пресечения четырем исполнителям теракта. Арестованные будут находится в СИЗО до 22 августа, после чего состоится новое заседание суда.
Напомним, теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта текущего года. Группа вооруженных мужчин ворвалась в холл концертного зала и начала в упор расстреливать людей, в том числе детей и женщин.
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Анастасия Хохлова