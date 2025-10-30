Адвокат Васи Бандита просит освободить его от наказания из-за болезни
Защита криминального авторитета Васи Бандита (Игоря Кокунова) просит суд освободить его от наказания из-за болезни. 30 октября представители суда сообщили эту информацию РЕН ТВ.
16 сентября Московский областной суд признал Кокунова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Его приговорили к 8 годам колонии особого режима и назначили штраф в размере одного миллиона рублей.
Прокурор в ходе процесса просил назначить 10 лет колонии особого режима. Однако суд изменил меру пресечения и отправил Бандита под домашний арест после того, как у того ухудшилось здоровье.
Общий срок заключения Кокунова составляет около 37 лет. В последние годы у него ухудшилось здоровье: в июле 2025 года он перенёс инсульт, а также имеет диагнозы хронической ишемии мозга, проблемы с сосудами ног и почками.
