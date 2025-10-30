Адвокат Васи Бандита просит освободить его от наказания из-за болезни

30 октября 2025, 11:55

Игорь Кокунов (Фото: кадр YouTube-канала «CrimeTimeRu»)

Защита криминального авторитета Васи Бандита (Игоря Кокунова) просит суд освободить его от наказания из-за болезни. 30 октября представители суда сообщили эту информацию РЕН ТВ.