Молодая россиянка систематически жестоко истязала собственную пятимесячную дочь
Суд в Приморском крае вынес приговор 20-летней местной жительнице за истязание собственной пятимесячной дочери. Информацию подтвердила прокуратура региона.
Инцидент произошёл в Лазовском районе с 7 по 10 сентября. Суд установил, что женщина систематически избивала младенца. В результате травм с многочисленными гематомами на голове, лице, руках и ногах девочку госпитализировали.
Суд квалифицировал действия женщины как истязание лица, которое заведомо не могло защищаться. Он назначил ей наказание — четыре года условно с таким же испытательным сроком. Помимо этого, суд лишил осужденную родительских прав, а её дочь определил в Дом ребёнка во Владивостоке.
