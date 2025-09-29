Адвоката из Подмосковья Никитина арестовали на месяц за попытку сбыта наркотиков

29 сентября 2025, 17:07

Фото: iStock/undefined undefined

В Москве арестовали адвоката Илью Никитина, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.





По версии следствия, юрист приобрел 82 килограмма жидкости, содержащей запрещенное вещество. Он перелил ее в пять канистр и спрятал их в тайнике в Подмосковье. Однако осуществить задуманное не успел, поскольку правоохранители нашли незаконный товар.



Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК. Суд заключил его под стражу на один месяц.

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина Ильи Игоревича сроком на один месяц», — говорится в сообщении.