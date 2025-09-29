Достижения.рф

ТАСС: Школьники избили пожилого мужчину в Ленобласти

Фото: istockphoto/blinow61

Группа школьников избила пожилого мужчину в Сертолово в Ленобласти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.



По поручению прокурора области Сергея Жуковского, проводится проверка. Надзорная инстанция оценит работу органов профилактики и образовательных учреждений.

Ранее местные журналисты обнародовали кадры, где школьники пинают пожилого человека в спину. В результате он упал на тротуарную плитку и ударился головой об отлив окна первого этажа.

Перед этим сообщалось, что в Тюмени избили девушку после замечания.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0