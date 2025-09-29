ТАСС: Школьники избили пожилого мужчину в Ленобласти
Группа школьников избила пожилого мужчину в Сертолово в Ленобласти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
По поручению прокурора области Сергея Жуковского, проводится проверка. Надзорная инстанция оценит работу органов профилактики и образовательных учреждений.
Ранее местные журналисты обнародовали кадры, где школьники пинают пожилого человека в спину. В результате он упал на тротуарную плитку и ударился головой об отлив окна первого этажа.
Перед этим сообщалось, что в Тюмени избили девушку после замечания.
