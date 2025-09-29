Тело женщины нашли на юге Москвы

29 сентября 2025, 16:39

РЕН ТВ: тело жешины нашли в реке на Борисовских прудах в Москве

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В реке на юге Москвы обнаружили тело женщины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.