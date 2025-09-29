Тело женщины нашли на юге Москвы
В реке на юге Москвы обнаружили тело женщины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В материале говорится, что труп нашли в водоёме на Борисовских Прудах. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.
