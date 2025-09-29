Россиянка зарезала подругу, когда увидела, как та копается в ее вещах

29 сентября 2025, 16:49

Жительница Нововоронежа зарезала подругу, заподозрив ее в воровстве

Фото: iStock/PaulBiryukov

В Нововоронеже состоится суд над 44-летней женщиной, которая расправилась с новой знакомой, заподозрив ее в воровстве. Об этом сообщили в областном следкоме.