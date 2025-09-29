Достижения.рф

Россиянка зарезала подругу, когда увидела, как та копается в ее вещах

Жительница Нововоронежа зарезала подругу, заподозрив ее в воровстве
Фото: iStock/PaulBiryukov

В Нововоронеже состоится суд над 44-летней женщиной, которая расправилась с новой знакомой, заподозрив ее в воровстве. Об этом сообщили в областном следкоме.



По версии следствия, все произошло 30 апреля этого года в квартире обвиняемой. В какой-то момент хозяйка жилья заметила, как гостья осматривает ее вещи и кошелек с деньгами. Недовольная таким поведением, женщина схватила нож и вонзила его в живот приятельницы.

Раненая смогла выбежать из квартиры и позвать на помощь. Позже она оказалась в больнице, где, несмотря на все усилия врачей, скончалась.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по статье 105 УК: «Убийство». Она призналась в содеянном и сейчас находится под стражей.

Лидия Пономарева

