Россиянка зарезала подругу, когда увидела, как та копается в ее вещах
В Нововоронеже состоится суд над 44-летней женщиной, которая расправилась с новой знакомой, заподозрив ее в воровстве. Об этом сообщили в областном следкоме.
По версии следствия, все произошло 30 апреля этого года в квартире обвиняемой. В какой-то момент хозяйка жилья заметила, как гостья осматривает ее вещи и кошелек с деньгами. Недовольная таким поведением, женщина схватила нож и вонзила его в живот приятельницы.
Раненая смогла выбежать из квартиры и позвать на помощь. Позже она оказалась в больнице, где, несмотря на все усилия врачей, скончалась.
В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по статье 105 УК: «Убийство». Она призналась в содеянном и сейчас находится под стражей.
Читайте также: