Достижения.рф

В ХМАО подросток изнасиловал 11-летнего мальчика и разослал видео знакомым

Фото: Istock/takasuu

В ХМАО следователи подозревают 16-летнего подростка в изнасиловании 11-летнего мальчика. Об этом сообщает kp.ru.



Установлено, что подозреваемый снял происходящее на видео, после чего разослал запись знакомым. Пострадавшего ребёнка госпитализировали. Подростка задержали и заключили под стражу.

Следственный комитет ХМАО-Югры возбудил уголовное дело. В интересах следствия подробности не разглашают. Ситуацию контролирует уполномоченный по правам ребёнка в Югре Людмила Низамова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Липецкой области, где 70-летний пенсионер надругался над тремя малолетними девочками.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0