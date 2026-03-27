В ХМАО подросток изнасиловал 11-летнего мальчика и разослал видео знакомым
В ХМАО следователи подозревают 16-летнего подростка в изнасиловании 11-летнего мальчика. Об этом сообщает kp.ru.
Установлено, что подозреваемый снял происходящее на видео, после чего разослал запись знакомым. Пострадавшего ребёнка госпитализировали. Подростка задержали и заключили под стражу.
Следственный комитет ХМАО-Югры возбудил уголовное дело. В интересах следствия подробности не разглашают. Ситуацию контролирует уполномоченный по правам ребёнка в Югре Людмила Низамова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Липецкой области, где 70-летний пенсионер надругался над тремя малолетними девочками.
