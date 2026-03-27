«Не крепкой закалки»: В Уфе акт дефекации в зале суда изменил приговор мужчине
В Калининском районном суде Уфы 35-летний мужчина испражнился в штаны прямо во время заседания. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Гражданин предстал перед судом по обвинению в драке — он заступился за девушку и вступил в конфликт. На момент заседания обстоятельства указывали на то, что его заключат под стражу.
В ходе заседания подсудимый не выдержал напряжения и непроизвольно опорожнил кишечник. После инцидента суд отправил его под домашний арест. Документы по окончании заседания мужчина ожидал на улице, сотрудники суда провели остаток дня при открытых окнах.
Ранее жителя столицы арестовали на 10 суток за слишком громкое выяснение отношений с девушкой.
Читайте также: