Адвоката Навального* Михайлову заочно арестовали по делу об экстремизме

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Адвоката оппозиционного политика Алексея Навального* Ольгу Михайлову заочно арестовали по делу об экстремизме, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Михайловой», — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что мера вступит в действие при экстрадиции Михайловой или её задержании на территории РФ.
Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Михайлову в розыск по уголовной статье.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Евгения Парфентьева