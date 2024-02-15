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Адвоката Навального* Михайлову заочно арестовали по делу об экстремизме

15 февраля 2024, 21:28
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Адвоката оппозиционного политика Алексея Навального* Ольгу Михайлову заочно арестовали по делу об экстремизме, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Михайловой», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что мера вступит в действие при экстрадиции Михайловой или её задержании на территории РФ.


Напомним, ​в январе защитник Навального* рассказала, что её обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе. Она также сообщила, что вместе с дочерью проживает за пределами Российской Федерации.

Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Михайлову ​в розыск по уголовной статье.

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Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#экстремизм
#арест
#адвокат
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В США обнаружили затонувший 84 года назад корабль
DM: Затонувший 84 года назад корабль Arlington обнаружили в Мичигане
15 февраля 2024, 20:05

Фото: iStock/Sonny Fahmiharky

В американском штате Мичиган обнаружили затонувшее 84 года назад судно Arlington, об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер.
«Корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее через почти 84 года после того, как он исчез во время сильного шторма. Корабль был найден к северу от полуострова Кивино в Мичигане, погребенный на глубине 650 футов», — рассказал автор статьи.

В материале DM также отметили, что потопление Arlington до сих пор остаётся загадкой для исследователей. Судно столкнулось с другим кораблём и начало идти ко дну. Все члены экипажа успели выбраться с терпящего бедствие Arlington, но его капитан Фредерик Берк утонул вместе с кораблём.

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#корабль
#сша
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МВД объявило в розыск бывшего депутата ГД Гаджиева*
15 февраля 2024, 19:02

Фото: iStock/???? ??????

В России объявили в розыск бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева*, соответствующая информация содержится в базе МВД.
«Магомед Тажудинович Гаджиев*, 7.4.1965. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе министерства внутренних дел.

При этом, по какой уголовной статье разыскивают бывшего депутата, не уточняется.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева* за его поддержку по решению о вхождении Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

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#мвд
#розыск
#депутат
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Волочкова допустила умышленный поджог здания «Известия холл»
15 февраля 2024, 17:47

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Балерина Анастасия Волочкова допустила, что пожар в здании «Известия холл» мог быть подстроен.
«Кто-то мог Волочкову подставить. Кому-то, кто лишился работы, наверное, я мешаю со своими прекрасными шоу, поэтому и решили мне крылья подрезать. Мне перед людьми стыдно — что я им скажу? Многотысячная публика должна была прийти на шоу 25 февраля. На протяжении долгого времени я выступала в зале «Известия холл», а куда теперь идти?» — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Волочкова.

В ночь на 15 февраля разгорелся страшный пожар на площадке «Известия холл» на Пушкинской площади. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, огонь успел разойтись на площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Уничтожение клуба подтвердили представители площадки.

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#пожар
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#площадки
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Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Репетто дал комментарии по поводу своей пропажу
15 февраля 2024, 17:01

Фото: istockphoto.com/Worledit

Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто, информация о пропаже которого появилась сегодня в СМИ, заявил о том, что с ним всё хорошо.
Он добавил, что сообщения о том, что он пропал, являются клеветой.

«Всё это клевета. Со мной все в порядке. Сейчас я выложу информацию на своей страничке», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Репетто.

Ранее стало известно, что в Москве пропал шеф-повар Ritz-Carlton аргентинец Карлос Мартин Репетто, в последний раз он выходил на связь 28 января. Так, в полицию обратилась его бывшая жена. Они вместе не жили, однако продолжали поддерживать связь и регулярно созванивались. Она пояснила, что в последний раз экс-супруг выходил на связь 28 января и после этого пропал. Полиция начала проверку по данному факту.

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#полиция
#розыск
#повар
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Кадыров: В Чечне ликвидировали трёх преступников, открывших огонь по полиции
15 февраля 2024, 16:58

Фото: iStock/ipopba

В Чечне ликвидировали трёх вооружённых преступников, открывших огонь по полицейским, об этом рассказал глава Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, перестрелка произошла в селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района.

«Сотрудники полиции ликвидировали трёх преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания», — рассказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что в планах у задержанных было совершить ещё ряд преступлений, а также покушение на жизни сотрудников правоохранительных органов.

Чеченский лидер выразил благодарность за работу полицейских.

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#стрельба
#полиция
#рамзан кадыров
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Суд заочно арестовал актёра Панина* за призывы к терроризму
15 февраля 2024, 16:42

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Гагаринский суд Москвы принял решение о заочном аресте актёра Алексея Панина* по делу о призывах к терроризму, об этом сообщает «РИА ​Новости».
Панин* будет арестован на два месяца с момента экстрадиции в Россию, либо со дня задержания на территории РФ.

Панин* уехал из России ещё в 2020 году и поселился в Испании. С началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции, российских властей и Вооружённых сил РФ.

В ноябре 2023 года актёр похвастался получением гражданства США. Он запостил в интернет фотографию с американским паспортом напротив украинского флага.

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#актёр
#террористы
#суд
#арест
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Появились подробности о состоянии здоровья пострадавших при ракетной атаке в Белгороде
Гладков: годовалая девочка погибла в Белгороде при ракетной атаке ВСУ
15 февраля 2024, 16:40

Фото: iStock/sudok1

Годовалая девочка Валя погибла при ракетной атаке ВСУ на Белгорода днем 15 февраля. Всего погибло шесть человек, 17 ранены. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Такую информацию предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Случилось самое страшное - погибли люди. Мирные жители, 6 человек, один из которых ребёнок, - погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина», - уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всего пострадали 17 человек, из них четыре ребенка. Сейчас всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом шесть человек находятся в тяжелом состоянии. У них осколочные ранения разных частей тела. Состояние девяти пострадавших оценивается как средне тяжелое. Еще двух мальчиков 7 и 15 лет уже отпустили домой после оказания мед помощи. Они отделались контузией и ушибом плеча.

По словам Гладкова, в Белгород направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров для оказания квалифицированной медпомощи пострадавшим.

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#Белгород
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В Калужской области нашли женщину, которая получала пособия на несуществующего ребёнка
Жительница Калужской области семь лет получала пособия на выдуманного ребёнка
15 февраля 2024, 16:06

Фото: iStock/nicoletaionescu

Жительница Калужской области семь лет поучала выплаты на ребёнка, которого никогда не существовало, об этом сообщает «МВД Медиа» в своём Telegram-канале.
«В 2016 году местная жительница приобрела поддельное свидетельство о якобы рождении у неё ребёнка. Фальшивый документ вместе с пакетом других необходимых бумаг она предоставила в профильное ведомство и оформила на вымышленное дитя социальные пособия», — сообщили в СМИ.

Уточняется, что за минувшие семь лет женщина получила более одного миллиона рублей.

В отношении «несостоявшейся матери» возбудили уголовное дело о мошенничестве. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.

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#мошенничество
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Четырехмесячная девочка погибла при обстреле Белгорода
15 февраля 2024, 15:12

Фото: iStock/globalmoments

При украинской ракетной атаке на Белгород погибла четырехмесячная девочка. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.
Молодая мама гуляла с коляской на территории школы №42. Один из ударов пришелся именно на территорию школьного стадиона. Осколок попал в девочку. При этом мама малышки не пострадала.

По информации Shot, сейчас с материю погибшего ребенка работают психологи.

Напомним, днем 15 февраля украинская сторона провела ракетную атаку на Белгород. По официальным данным, погибли пять человек, из них двое детей. Еще 18 мирных жителей получили различные ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Под удар ВСУ попал торговый центр на Харгоре, а также дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.

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