Адвокату предъявили обвинение в разглашении гостайны в Челябинской области
Адвоката из адвокатской палаты Челябинской области обвинили в разглашении государственной тайны, за что ему может грозить до четырех лет лишения свободы.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СК и УФСБ.
По данным следствия, в мае и в июле-августе фигурант, представляющий интересы иностранного гражданина в суде по делу об аннулировании вида на жительство, ознакомился с материалами дела, включая письмо, содержащее гостайну. Позже он передал эту информацию третьим лицам, не имеющим допуска к таким сведениям.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет об Игоре Морозове.
Читайте также: