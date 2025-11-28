Пенсионерка-мошенница попыталась вернуть квартиру после «ремонтной» аферы
Пенсионера-мошенница попыталась вернуть свою квартиру после того, как её хрущевку превратили в элитное жильё. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как оказалось, год квартиру ремонтировал Александр, который купил её у пенсионерки за 12,5 миллионов рублей. Он вложил ещё семь миллионов, травил тараканов и обновлял интерьеры. Весь процесс пенсионерка контролировала по звонкам. Это не смутило мужчину и он делился всеми новостями о ходе ремонта.
Узнав о завершении «апгрейда», женщина обратилась в суд, чтобы вернуть жильё. Пока Александра никто не выселяет, но, по опыту подобных дел, квартира может быть возвращена пенсионерке.
Читайте также: