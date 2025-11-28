Подросток получил пожизненное за особо жестокое преступление

28 ноября 2025, 13:40

Spiegel: 14-летний подросток в Китае получил пожизненное

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В Китае 14-летнего школьника приговорили к пожизненному заключению за убийство одноклассницы, совершенное с «особой жестокостью».