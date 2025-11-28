Подросток получил пожизненное за особо жестокое преступление
Spiegel: 14-летний подросток в Китае получил пожизненное
В Китае 14-летнего школьника приговорили к пожизненному заключению за убийство одноклассницы, совершенное с «особой жестокостью».
Об этом сообщает издание Spiegel, ссылаясь на решение суда в Шэньчжэне.
Согласно материалам дела, подросток заранее подготовил складной нож и поджидал девочку в подъезде ее дома, после чего нанес ей несколько ножевых ранений. Медицинская помощь не смогла спасти школьницу.
Суд квалифицировал преступление как тщательно спланированное, что стало отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Читайте также: