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«Аэрофлот» отменил 42 рейса из-за сбоя информационных систем

Фото: iStock/Sitikka

Авиакомпания «Аэрофлот» вынуждена была отменить около 42 рейсов вследствие технического сбоя в информационных системах, пишет URA.RU.



Пассажиры имеют возможность вернуть деньги либо обменять билет на рейс в течение ближайших десяти суток. Возврат билетов временно приостановлен — пассажиры смогут воспользоваться услугами касс позднее.

Кроме того, возможны изменения в графике полетов, включая перенос и дополнительную отмену некоторых рейсов. Компания прилагает усилия для устранения неполадок и нормализации ситуации в кратчайшие сроки.

Напомним, бортпроводник «Аэрофлота» отсудил у РЕН ТВ и «Регнума» более 500 тысяч рублей.


Виктория Иванченко

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