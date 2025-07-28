«Аэрофлот» отменил 42 рейса из-за сбоя информационных систем
Авиакомпания «Аэрофлот» вынуждена была отменить около 42 рейсов вследствие технического сбоя в информационных системах, пишет URA.RU.
Пассажиры имеют возможность вернуть деньги либо обменять билет на рейс в течение ближайших десяти суток. Возврат билетов временно приостановлен — пассажиры смогут воспользоваться услугами касс позднее.
Кроме того, возможны изменения в графике полетов, включая перенос и дополнительную отмену некоторых рейсов. Компания прилагает усилия для устранения неполадок и нормализации ситуации в кратчайшие сроки.
Напомним, бортпроводник «Аэрофлота» отсудил у РЕН ТВ и «Регнума» более 500 тысяч рублей.