Достижения.рф

Трансгендеры* заявились в церковь в Москве и глумились над верующими

Фото: медиасток.рф

В одной из московских церквей были замечены трансгендеры* в откровенных нарядах. Как сообщает один из телеграм-каналов, они смеялись над прихожанами, а батюшку называли сатанистом.



Пользователи Сети возмущены поступком представителей ЛГБТ-сообщества* и требуют привлечь их к ответственности.

Ранее Верховный суд признал «Международное движение сатанизма»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Иск Генпрокуратуры, который поддержали в Минюсте, был рассмотрен судьёй Олегом Нефедовым. Именно он выносил решения о запрете экстремистского движения ЛГБТ* и легализации деятельности Талибана.


Анастасия Чубина

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