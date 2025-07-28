Трансгендеры* заявились в церковь в Москве и глумились над верующими
В одной из московских церквей были замечены трансгендеры* в откровенных нарядах. Как сообщает один из телеграм-каналов, они смеялись над прихожанами, а батюшку называли сатанистом.
Пользователи Сети возмущены поступком представителей ЛГБТ-сообщества* и требуют привлечь их к ответственности.
Ранее Верховный суд признал «Международное движение сатанизма»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Иск Генпрокуратуры, который поддержали в Минюсте, был рассмотрен судьёй Олегом Нефедовым. Именно он выносил решения о запрете экстремистского движения ЛГБТ* и легализации деятельности Талибана.
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