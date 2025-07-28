Тела двух парней после передозировки наркотиками нашли в Красном Селе
В Петербурге обнаружили тела двух 21-летних парней после передозировки наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что местный житель нашёл тела в парке в Красном Селе и вызвал полицию. Правоохранители выяснили, что оба погибших проводили вечер на вечеринке у некоего Максима. Об этом рассказали 25- и 17-летний парни, которых он попросил помочь ему избавиться от трупов.
Один из них рассказал, что накануне трагедии Максим принёс на вечеринку мефедрон, который употребляли гости, в том числе и погибшие.
У обоих погибших в начале августа были бы дни рождения. Им бы исполнилось по 22 года.
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