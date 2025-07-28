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Пьяная пара устроила разврат на глазах у прохожих в Приморском крае

Фото: istockphoto/blinow61

Пьяная пара устроила разврат на глазах у прохожих в Приморском крае.



Как пишут Telegram-каналы, все происходило на проспекте Королева, где полицейские задержали 43-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Парочку доставили в отдел, где выписали штраф за нахождение в пьяном виде в общественных местах. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обозреватели уточняют, что задержанные являются безработными. Мужчина получил условный срок в три года по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Перед этим сообщалось, что в Приморском крае подростки избили сверстника толпой, сняв происходящее на видео.

Никита Кротов

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