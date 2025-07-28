Пьяная пара устроила разврат на глазах у прохожих в Приморском крае
Пьяная пара устроила разврат на глазах у прохожих в Приморском крае.
Как пишут Telegram-каналы, все происходило на проспекте Королева, где полицейские задержали 43-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Парочку доставили в отдел, где выписали штраф за нахождение в пьяном виде в общественных местах. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обозреватели уточняют, что задержанные являются безработными. Мужчина получил условный срок в три года по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Перед этим сообщалось, что в Приморском крае подростки избили сверстника толпой, сняв происходящее на видео.
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