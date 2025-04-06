СК: в Коми на озере пропали трое взрослых и ребенок

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В Республике Коми на озеро Екишавад в Усть-Куломском районе пропали трое взрослых и ребенок, которые отправились на рыбалку. Об этом сообщили в региональном СК.
«В ходе поисковых мероприятий был обнаружен след снегохода к полынье и плавающие в ней вещи», — передают в ведомстве.
О пропаже людей стало известно 5 апреля. На данный момент правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия. Предположительно, пропавшие могли утонуть.
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Иван Мусатов