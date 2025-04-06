Локомотив грузового поезда сошёл с рельс после столкновения с фурой в Подмосковье

ДТП на перегоне Усады Окружные – Детково в Подмосковье (фото: Telegram @mmtproc)
На железнодорожном переезде в Подмосковье произошло ДТП, причиной которого стал выезд фуры на пути перед приближающимся поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Отмечается, что в воскресенье в 18:05 на перегоне Усады Окружные – Детково водитель фуры выехал на переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось. В результате, локомотив сошёл с рельс.
Как уточнили в ведомстве, никто не пострадал. Угрозы экологии также нет, на место происшествия были направлены два восстановительных поезда.
Движение поездов было приостановлено на период проведения работ по ликвидации аварии. Пригородные электрички следовали по укороченным маршрутам до станции Усады Окружные с одной стороны и до Детково – с другой.
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Как уточнили в ведомстве, никто не пострадал. Угрозы экологии также нет, на место происшествия были направлены два восстановительных поезда.
Движение поездов было приостановлено на период проведения работ по ликвидации аварии. Пригородные электрички следовали по укороченным маршрутам до станции Усады Окружные с одной стороны и до Детково – с другой.
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Анастасия Чинкова