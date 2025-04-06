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Локомотив грузового поезда сошёл с рельс после столкновения с фурой в Подмосковье

ДТП на перегоне Усады Окружные – Детково в Подмосковье (фото: Telegram @mmtproc)

ДТП на перегоне Усады Окружные – Детково в Подмосковье (фото: Telegram @mmtproc)

На железнодорожном переезде в Подмосковье произошло ДТП, причиной которого стал выезд фуры на пути перед приближающимся поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Отмечается, что в воскресенье в 18:05 на перегоне Усады Окружные – Детково водитель фуры выехал на переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось. В результате, локомотив сошёл с рельс.

Как уточнили в ведомстве, никто не пострадал. Угрозы экологии также нет, на место происшествия были направлены два восстановительных поезда.

Движение поездов было приостановлено на период проведения работ по ликвидации аварии. Пригородные электрички следовали по укороченным маршрутам до станции Усады Окружные с одной стороны и до Детково – с другой.

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На пляжах Анапы обнаружены выбросы пальмового масла
06 апреля 2025, 22:31

Фото: iStock/SergeyChayko

Накануне на пляжах Анапы обнаружили белое вещество, которое, предположительно, оказалось пальмовым маслом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативный штаб – Краснодарский край».
Отмечается, что 5 и 6 апреля местами на береговой линии Бугазской косы были обнаружены выбросы белого вещества. Протяжённость загрязнённого участка составила порядка 10 километров.

На место прибыли сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, которые взяли необходимые пробы для проведения точного анализа вещества и выяснения источника его происхождения. По предварительным данным, произошли выбросы пальмового масла.

При этом не уточняется, как оно попало в море. Анализ вещества и выяснение деталей произошедшего продолжаются.

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В Россию через Белоруссию пытались провезти 580 килограммов иностранной взрывчатки
Таможня Белоруссии заявила о попытке ввоза крупной партии взрывчатки
06 апреля 2025, 20:49

Фото: iStock/aerogondo

В Россию с территории Польши пытались ввезти 580 килограммов иностранной взрывчатки. Груз был обнаружен на границе с Белоруссией, сообщили местные таможенные органы в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 41-летний водитель пытался провести через польско-белорусскую границу и далее транспортировать в Россию особо мощное взрывчатое вещество предположительно американского производства.

Взрывчатка была обнаружена во время сканирования машины с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Таможенники обнаружили нехарактерные затемнения в полу и стенке автомобиля, после чего было принято решение произвести более углублённый досмотр. В итоге специалисты обнаружили взрывчатое вещество, которое водитель пытался скрыть.

После этого была проведена экспертиза вещества, в результате которой был обнаружен пентаэритриттетранитрат.

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В Иркутской области семь человек пострадали из-за штормового ветра
06 апреля 2025, 08:34

Фото: istockphoto/SingerGM

В Иркутской области из-за сильного ветра пострадали семь человек. Среди них один ребёнок.
Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что все семь пострадавших, включая несовершеннолетнего, которые обратились к сотрудникам медицины катастроф, получили необходимую помощь, а от госпитализации отказались.

По его словам, порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, 7 ограждений, а также повалено 18 деревьев и повреждены две остановки общественного транспорта. Продолжается ликвидация пожаров. Ураган опрокинул 12 линий электропередачи, в результате чего 46 населённых пунктов Иркутской области остались без света.

«Холодный фронт, который серьезно повлиял на жизнь региона и оставил семьи без крыши над головой, для области больше не представляет угрозы. Ночью он сместился в сторону озера Байкал», — заключил Кобзев.

По данным сотрудников регионального управления МЧС, порывы ветра 5 апреля достигали 29 метров в секунду.

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Полиция Дубая расследует ЧП с падением воздушного шара с российскими туристами
06 апреля 2025, 07:48

Фото: istockphoto/Sergei Ginak

Полиция Объединённых Арабских Эмиратов расследует инцидент, произошедший с воздушным шаром. Он совершил жёсткую посадку в окрестностях Дубая.
Подробности происшествии РИА Новости рассказали правоохранители ближневосточного государства. В официальном сообщении, полученном агентством, указано, что в гондоле аэростата находились туристы из разных стран, в том числе граждане России. Сотрудники полицейского управления Дубая подчеркнули, что в результате чрезвычайного происшествия никто не погиб.

«В настоящее время проводится всестороннее официальное расследование. Полиция Дубая призывает общественность и СМИ избегать распространения непроверенной информации и полагаться на официальные источники для получения точных обновлений, чтобы избежать ненужного беспокойства и путаницы», — подчёркивается в сообщении.

Полицейские также рассказали, что инцидент произошёл из-за резкого ухудшения погодных условий во время посадки воздушного шара. Несколько туристов пострадали, но повреждения, полученные ими, характеризуются как лёгкие либо средней тяжести. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, заключили правоохранители ОАЭ.

Напомним, изначально в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что в результате ЧП в Дубае погибли два человека.

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В Якутии СК начал проверку после сообщений о рабстве в селе Кюндядя
06 апреля 2025, 06:16

Фото: iStock/Niran_pr

Следственный комитет запустил проверку после сообщений о рабстве в якутском селе Кюндядя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Правоохранительные органы по данному сообщению проводят проверку», — рассказали агентству в пресс-службе СУСК России по региону.

Поводом для старта расследования стали сообщения из соцсетей. Пользователи начали рассказывать о двоих местных жителях, которых незаконно у себя удерживал мужчина. Об этом узнали после того, как один из узников сбежал из рабства и рассказал об этом жительнице села.

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