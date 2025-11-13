В Амурской области автобус с пассажирами врезался в грузовик и сгорел
На федеральной трассе «Амур» произошло серьёзное ДТП с участием пригородного автобуса, в котором находились 14 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
Транспортное средство врезалось в грузовик, после чего воспламенилось и полностью выгорело. По предварительной версии следствия, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции водителем автобуса. Двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
По факту дорожно‑транспортного происшествия следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело. В настоящее время ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
