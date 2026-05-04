Аэропорт Гамбурга приостановил работу из‑за экстренной посадки самолета
Вынужденная посадка легкомоторного самолета Socata TBM‑700C привела к перебоям в работе аэропорта Гамбурга. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Инцидент произошел, когда воздушное судно следовало из Канн (Франция). Во время рейса у самолета вышла из строя носовая опора шасси. Экипаж оперативно подал сигнал бедствия и принял решение совершить посадку на ближайшем аэродроме, который находился в немецком Гамбурге.
На борту находились два человека. Благодаря профессиональным действиям пилотов и слаженной работе наземных служб никто не пострадал, говорится в статье. В целях обеспечения безопасности аэропорт временно приостановил прием и отправку рейсов.
