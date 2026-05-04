В Литве восстановили движение поездов после аварии
Движение поездов на железной дороге Литвы и транзит в калининградском направлении восстановлены после аварии. Информацию подтвердили в пресс‑службе Федеральной пассажирской компании.
АО «Литовские железные дороги» завершило восстановительные работы на Каунасском участке и возобновило движение по железнодорожной инфраструктуре. В результате транзит поездов в Калининград снова осуществляется в штатном режиме, говорится в официальном сообщении.
Ранее движение поездов на этом участке временно приостановили после схода с рельсов локомотива и четырех грузовых вагонов, следовавших из Германии. Инцидент произошел в Каунасском районе, уточнили в компании «Литовские железные дороги».
Читайте также: