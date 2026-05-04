Иномарка перевернулась в результате аварии в Петербурге

Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

Авария с участием двух транспортных средств произошла в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Согласно полученной информации, на проспекте Большевиков автомобиль BMW влетел в Nissan, после чего тот вылетел с дороги и перевернулся. За рулем первой иномарки, как утверждается, находилась девушка с небольшим стажем вождения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее в Иркутской области молодой водитель не справился с управлением и съехал с трассы в кювет. В результате аварии погиб один человек и трое пострадали.

Александр Огарёв

