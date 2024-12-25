Аэропорт Казань временно приостановил работу

Фото: istockphoto /Diy1
В связи с введением временных ограничений, аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта активно работают над обеспечением безопасных условий для полетов.
Пассажиров просят следить за обновлениями информации о рейсах и заранее уточнять детали у авиакомпаний. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно.
До этого стало известно, что пилоты самолета Kamaka Air врезались в здание гавайского Гонолулу, потеряв контроль над судном. Речь идет о здании парковки недалеко от городского аэропорта.
Ранее, 13 декабря, на борту Boeing 737–800, который выполнял рейс из Волгограда в Москву, произошел инцидент: лобовое стекло самолета треснуло. Несмотря на эту непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна решил продолжить полет.
Читайте также:
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Саратове
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения из-за атаки беспилотников
В Екатеринбурге экстренно сажают самолёт из-за подозрительного предмета на борту
Пассажиров просят следить за обновлениями информации о рейсах и заранее уточнять детали у авиакомпаний. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно.
До этого стало известно, что пилоты самолета Kamaka Air врезались в здание гавайского Гонолулу, потеряв контроль над судном. Речь идет о здании парковки недалеко от городского аэропорта.
Ранее, 13 декабря, на борту Boeing 737–800, который выполнял рейс из Волгограда в Москву, произошел инцидент: лобовое стекло самолета треснуло. Несмотря на эту непредвиденную ситуацию, командир воздушного судна решил продолжить полет.
Читайте также:
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Саратове
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения из-за атаки беспилотников
В Екатеринбурге экстренно сажают самолёт из-за подозрительного предмета на борту
Дарья Осипова