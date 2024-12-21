Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Саратове

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Аэропорт Саратова Гагарин временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности полётов.
Ранее временные ограничения ввели в аэропорту в Казани из-за атаки беспилотников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.
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Ранее временные ограничения ввели в аэропорту в Казани из-за атаки беспилотников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.
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Екатерина Коршунова