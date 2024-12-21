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Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Саратове

На работу саратовского аэропорта Гагарин ввели временные ограничения
Фото: iStock/skyNext

Фото: iStock/skyNext

Аэропорт Саратова Гагарин временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности полётов.

Ранее временные ограничения ввели в аэропорту в Казани из-за атаки беспилотников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

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РКН добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ ​и обязал открывать переписки чатов ФСБ
РКН принудительно внес WhatsApp и Skype в реестр ОРИ для доступа ФСБ к перепискам
21 декабря 2024, 02:50

Фото: iStock/gutaper

Роскомнадзор включил мессенджеры WhatsApp и Skype в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Как сообщили на сайте ведомства, решение было принято 19 декабря 2024 года.
Эти сервисы обязаны хранить на территории России данные о передаче, приёме и обработке сообщений, включая голосовую информацию, изображения и другие файлы. Кроме того, платформы должны предоставлять эти данные по запросу российских спецслужб. Согласно закону, информация о пользователях и их действиях должна храниться в течение года, а сами сообщения — до шести месяцев.

«WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ», — уточнили ТАСС в ведомстве.
Ранее, 13 декабря, в России был заблокирован мессенджер Viber. Генпрокуратура выявила факты использования платформы для распространения информации, которая, по их мнению, дестабилизировала общественно-политическую ситуацию в стране.

19 декабря во время прямой линии президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию о «торможении» YouTube. Популярный российский детский блогер Влад Бумага, более известный как Влад А4, спросил президента, зачем блокировать YouTube, если российские видеоплатформы развиваются, эффективно работают и могут составить конкуренцию иностранным.

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#роскомнадзор
#приложения
#ограничения
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Зачатие Пресвятой Богородицы 2024: молитва, приметы, чего делать категорически нельзя
21 декабря 2024, 01:03

Фото: istock/Anna Eremeeva

В конце декабря в православных храмах отмечается память Святой Анны, матери Девы Марии, которая подарила миру Иисуса Христа. Это значимое событие в истории православия связано с зачатием Пресвятой Богородицы. Об особенностях торжества расскажет «Радио 1».

Когда отмечается зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы


Праздник Зачатия Пресвятой Богородицы отмечается 22 декабря по новому стилю. В 2024 году этот день выпадает на воскресенье. Этот праздник является важным событием в православном календаре и посвящен зачатия Девы Марии праведной Анной, что стало началом пути к воплощению Христа.

История зачатия Пресвятой Богородицы


Согласно церковному преданию, праведные Анна и Иоаким долгое время не имели детей и страдали от этого. Они молились Богу о даровании им сына, и в ответ на их молитвы ангел сообщил Анне, что она родит дочь, которая станет матерью Спасителя. Это событие символизирует надежду и веру в божественное вмешательство. Праздник Зачатия Пресвятой Богородицы был установлен в IV веке и с тех пор стал важным моментом в христианской традиции.

Анна была заботливой и внимательной матерью. Когда Марии исполнилось полгода, Анна решила проверить, может ли она стоять. Мария сделала семь шагов и вернулась к матери, после чего Анна приняла решение, что до обряда введения во храм Господень ее дочь не будет ходить по земле. Когда Иоаким задумал посвятить дочь Богу, Анна убедила его отложить это намерение, так как хотела провести больше времени с дочерью. В три года Мария была введена родителями в храм. Маленькая девочка самостоятельно поднялась по ступеням, а родители вернулись домой, оставив ее в храме для воспитания вместе с другими девами.

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Спустя пять или шесть лет после этого важного события Иоаким скончался, согласно преданию, в возрасте 80 лет. Через два года, 7 августа (25 июля), в 79 лет ушла из жизни и праведная Анна. В католической традиции считается, что Анна прожила дольше и помогала Марии заботиться о младенце Иисусе Христе.

Анна была похоронена в Иерусалиме, но при императоре Юстиниане II, около 710 года, ее мощи и мафорий (покрывало) были перенесены в Константинополь. В настоящее время частицы ее мощей находятся в различных церквях по всему миру, включая Россию: часть мощей Иоакима и Анны хранится в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.

Праведная Анна почитается как покровительница брака и рожениц, а также всех бедняков, работников и домохозяек. Ей молятся о даровании детей, семейном счастье и разрешении трудностей в семейной жизни. Также к ней обращаются за здравием и утешением младенцев, просят терпения и укрепления веры в Бога.


Молитва Пресвятой Богородицы


Молитва к Пресвятой Богородице часто читается верующими в дни праздников, особенно в день Зачатия. Она включает прошение о заступничестве и помощи, а также выражение благодарности за дарование спасения через её Сына. Одной из самых известных молитв является «Богородице Дево, радуйся», которая прославляет её как матерь Божию и призывает к её защите.

«Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами и благословен Плод, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших».


Храмы Пресвятой Богородицы


Во многих городах России и других стран есть храмы, посвященные Пресвятой Богородице. Эти святые места становятся центрами духовной жизни, особенно в дни праздников. Например, храм Зачатия Пресвятой Богородицы в Москве привлекает множество паломников, где проходят службы и молебны в честь праздника.


Акафист Пресвятой Богородицы


Акафист Пресвятой Богородицы — это особая форма молитвы, состоящая из 13 канонов, прославляющих её добродетели и заслуги. В день Зачатия многие верующие читают акафист, прося о заступничестве и помощи в своих нуждах. Эта молитва помогает укрепить веру и соединить душу с Богом.


Традиции в день зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы


В день праздника верующие посещают храмы, участвуют в богослужениях и молебнах. Также распространены традиции приготовления особых блюд, например, пирогов и сладостей, которые символизируют радость от зачатия. Многие семьи собираются вместе, чтобы отметить этот день и поделиться духовными размышлениями.

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К Святой Анне принято обращаться с просьбами о:

• зачатии и успешном рождении детей;
• терпении и милосердии;
• мире в семье и гармонии между супругами;
• помощи в семейных делах и воспитании детей.

Каждый год 22 декабря тысячи бездетных пар приезжают в женский Зачатьевский монастырь в Москве, где находится чудотворная икона «Зачатие Праведной Анны». Многие из тех, кто поклоняется этому святому образу, впоследствии становятся счастливыми родителями. Все чудеса, происходящие после посещения Зачатьевского монастыря, фиксируются в специальной книге.

Фото: iStock/SonerCdem

Приметы 22 декабря


В народе существует множество примет, связанных с днем Зачатия Пресвятой Богородицы:

  • Если на улице солнечно, можно ожидать хорошую погоду на Новый год; если пасмурно — стоит готовиться к метели;
  • Снег предвещает дождь, метель — ветер с дождем, мороз — ясную погоду, а оттепель — теплый дождь;
  • Если вербы «ревут», это сулит пасмурные дни. А снежный буран днем может означать морозной ночью.


Что нельзя делать в день Зачатия


У этого народного праздника существуют свои запреты. Например, в день Зачатия Пресвятой Богородицы предки избегали походов в лес. Считалось, что там можно не вернуться, так как вокруг бродят стаи злых и голодных волков, которые способны учуять человека за версту. Говорили: «На Зачатие волки собираются, а после Крещения разбегаются».

В этот день также строго запрещалось заниматься любыми видами рукоделия. Считалось, что это может привести к болезням и несчастьям в доме.

Кроме того, в день Зачатия нельзя ругаться, обманывать или распространять сплетни о знакомых. За такие поступки может последовать наказание в виде финансовых трудностей и множества проблем, которые будут следовать одна за другой.

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#статьи
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Кольчугинский поднос нашли на сортировочной линии КПО в Егорьевске
20 декабря 2024, 22:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Поднос знаменитого Кольчугинского завода попал на сортировочную линию комплекса по переработке отходов в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Визитная карточка изделий Кольчугинского завода – технология искусственного чернения. Она позволяет сделать рисунок рельефным. Такие небольшие подносы подходят для пирожных и других сладостей. Мельхиоровое покрытие не окисляется, а медная поверхность обладает антибактериальным свойством. Можно использовать поднос и для стаканов с чаем», – говорится в сообщении.
Помимо этого, в комплексе по переработке отходов в Солнечногорске сотрудник сортировочной линии нашёл миниатюру памятника героям-стратонавтам в Саранске. Изделие было произведено в 1960-х годах. Высота экспоната – 19 см.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Миниатюра была создана в память героев-стратонавтов Павла Федосеенко, Андрея Васенко и Ильи Усыскина, которые в январе 1934 года поднялись на стратостате «Осоавиахим-1» на высоту 22 км.

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#солнечногорск
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Путин увидел в событиях прошлого века причины текущей демографической ситуации в РФ
20 декабря 2024, 22:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что причины сложившейся в России демографической ситуации связаны с внутриполитическими событиями, начавшимися в стране после Первой мировой войны, передало агентство РИА Новости.
Владимир Путин поделился, что ученый из России Дмитрий Менделеев прогнозировал, что к началу XXI века численность населения страны составит 600 млн человек.

Президент Российской Федерации обратил внимание, что прогноз химика сбылся бы, если бы не Первая мировая война, во время которой революционно настроенные силы раскачали внутриполитическую ситуацию и инициировали Гражданскую войну. По итогам боевых действий Российская Федерация лишилась почти десяти миллионов человек — больше, чем в Первую мировую.

Следующая демографическая яма образовалась во время Великой Отечественной войны, отметил Владимир Путин. Следом в 90-х снова раскачали внутриполитическую ситуацию — это привело к развалу СССР и новому провалу в демографии, сказал российский лидер.

«Потому что уровень планирования для рядового гражданина сводится к нулю, непонятно для рядового человека, что будет завтра. О чем же можно говорить и как можно планировать семью?» — подчеркнул Владимир Путин.

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Ученица Физтех-лицея Имаева выиграла Международный конкурс в Турции
20 декабря 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученица 11 класса Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, Диана Имаева победила на Международном конкурсе International Innovation Science Energy Engineering Fair в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Выпускница выступила с проектом «Изучение возможности использования вихревых труб на водородных электростанциях» в секции «Физика» и завоевала золотую медаль. Руководителем проекта выступил доцент кафедры общей физики МФТИ, учитель физики Физтех-лицея Владимир Бабинцев. В октябре Диана стала призёром конкурса научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ «Учёные будущего» в МГУ», – рассказали в министерстве.
Международный конкурс IISEEF – научное мероприятие для учащихся от 13 до 18 лет. Участники представили исследовательские проекты по физике, химии, биологии, инженерии-энергетике и другим предметам.

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#московская область
#наука
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В Подмосковье подвели итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
20 декабря 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Доля региональных дорог Подмосковья в нормативном состоянии превысила 74%. Об этом сообщил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. Он подвёл итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.
«В Подмосковье национальный проект реализуется уже шесть лет. Если на старте в 2019 году доля региональных дорог в нормативном состоянии составляла 65%, то сегодня этот показатель превысил 74%. Число смертей в ДТП благодаря комплексному подходу к обеспечению безопасности на дорогах сократилось с 884 случаев в 2019 году до 663 – в 2023-м», – рассказал Гержик.
В ходе ремонтного сезона в Подмосковье обновили 231 участок региональных дорог протяжённостью более 665 км. Свыше 170 км из них отремонтировали по выбору жителей.

Кроме того, в этом году завершили капремонт четырёх мостов в Воскресенске, Чехове, Дмитровском и Раменском округах. На время ремонта основных сооружений возвели временные мосты и запустили по ним движение в Подольске и Истре.

Учитывая анализ аварийности и просьбы жителей, построили 68 км тротуаров и 35 км линий освещения, обустроили более 70 км ограждений, 150 новых остановочных павильонов, 150 искусственных дорожных неровностей, 40 комплектов шумовых полос, установили более 10 тыс. дорожных знаков.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что завершающийся в этом году нацпроект «Безопасные качественные дороги» сменит нацпроект «Инфраструктура для жизни».

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#подмосковье
#московская область
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Физики из США осуществили первую квантовую телепортацию
20 декабря 2024, 21:19

Фото: iStock/ gorodenkoff

В США физики Северо-Западного университета (NWU) смогли с помощью квантовой телепортации перенести на 30 км частицы микромира. Это получилось сделать при помощи обычной линии оптической связи в момент ее использования для передачи информации, передало ТАСС.
«Это сильное достижение, так как в прошлом никто не думал, что подобная квантовая телепортация в принципе возможна», — обратил внимание профессор NWU Прем Кумар.

Учёный уточнил, что результаты проведенного эксперимента можно использовать для создания следующего поколения классических и квантовых сетей. Они могут стать «гигантским скачком в развитии квантовых коммуникаций».

Физики из Соединённых Штатов Америки при помощи разработанного ими подхода смогли телепортировать частицы с более чем 80-процентной вероятностью. Получается, исследователи приблизились к созданию «квантового интернета», полагают учёные.

Ранее сообщалось, что в Перу в Лиме родился первый в мире ребёнок, который зачат с использованием уникальной технологии, которая связывает клеточные разработки и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

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#технологии
#сша
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На севере Подмосковья подтвердили постоянное обитание зубров
20 декабря 2024, 21:16

Фото: природоохранный фонд «Верховье»

В государственном природном заказнике «Маклаковский» в Сергиево-Посадском городском округе подтвердилось постоянное обитание зубров. Специалисты пришли к соответствующему выводу во время мониторинговых обследований, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Ранее следы зубра фиксировались в заказнике в 2020 году. Судя по обнаруженным в его разных частях многочисленным следам пребывания этих животных, семейная группа, а возможно, и не одна, держится там постоянно в течение всего года», – отметили в ведомстве.
Зубр – особо ценное млекопитающее, занесённое в Красную книгу России. Встречается в 13 регионах.

По поручению правительства разработана стратегия сохранения этого вида. Во исполнение этой стратегии в 2021 году Минэкологии начало исследования, результатом которых и стало подтверждение постоянного пребывания зубра на территории Подмосковья. В прошлом году зубр был впервые включён в Красную книгу региона.

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#подмосковье
#московская область
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Путин наградил орденами певца Преснякова и актёра Верника
20 декабря 2024, 19:44

Игорь Верник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам певца Владимира Преснякова и актёра Игоря Верника. Оба деятеля искусств получили ордена.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Народный артист РФ Игорь Верник получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». Как указано в документе, награду актёр получил за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Владимир Пресняков получил орден Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Кроме того, орденом Дружбы был награждён народный артист РФ Дмитрий Харатьян за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

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