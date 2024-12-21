В аэропорту в Казани ввели временные ограничения из-за атаки беспилотников

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Об этом проинформировала Росавиация в Telegram-канале.
Отмечается, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. По данным ведомства, все сотрудники воздушной гавани принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.
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Екатерина Коршунова