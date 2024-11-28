В Екатеринбурге экстренно сажают самолёт из-за подозрительного предмета на борту

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Рейс из Таиланда экстренно приземлится в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета на борту, который внешне напоминает взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «112».
Экипаж самолёта сообщил о странном предмете, похожем на бомбу, с прикреплённым пейджером в экстренные службы.
К аэропорту «Кольцово» уже прибыли представители правоохранительных органов, медицинских работников и пожарных.
На борту воздушного судна, которое прилетело из Бангкока, находятся 263 пассажира, из них 127 — дети.
Предположительно, самолёт должен приземлиться в Екатеринбурге в 19:45.
Информация о подозрительном предмете поступило в аэропорт на электронную почту. Экипаж ничего не нашел, но несмотря на это, все экстренные службы будут встречать самолёт.
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К аэропорту «Кольцово» уже прибыли представители правоохранительных органов, медицинских работников и пожарных.
На борту воздушного судна, которое прилетело из Бангкока, находятся 263 пассажира, из них 127 — дети.
Предположительно, самолёт должен приземлиться в Екатеринбурге в 19:45.
Информация о подозрительном предмете поступило в аэропорт на электронную почту. Экипаж ничего не нашел, но несмотря на это, все экстренные службы будут встречать самолёт.
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Дайана Хусинова