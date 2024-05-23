В Нижнекамске звучит воздушная тревога, аэропорт закрыл воздушное пространство

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Воздушная тревога звучит над нефтеперерабатывающими предприятиями «Танеко» и Таиф-НК в Нижнекамске. Об этом пишет Telegram-канал, который приводит слова очевидцев.
Кроме того, в настоящее время проводится эвакуация работников этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима».
Также из-за угрозы атаки беспилотников аэропорт города закрыл воздушное пространство. По этой же причине не принимает и не отправляет рейсы аэропорт Казани, сообщили в Росавиации.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Дроны, совершившие атаку, были оснащены зарядами, содержащими поражающие элементы в форме стальных шариков.
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Также из-за угрозы атаки беспилотников аэропорт города закрыл воздушное пространство. По этой же причине не принимает и не отправляет рейсы аэропорт Казани, сообщили в Росавиации.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Дроны, совершившие атаку, были оснащены зарядами, содержащими поражающие элементы в форме стальных шариков.
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Анастасия Чинкова