Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА

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Работа аэропорта в Махачкале временно приостановлена. Предположительно приём и вылет самолётов возобновится в 11:30.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash Gor. Рейсы до Перми и Ургенча задерживаются. По словам генерального директора воздушной гавани столицы Дагестана Саида Рамазанова, план «Ковёр» введён в аэропорту в связи с угрозой повторной атаки беспилотников. Пилоты, диспетчеры и сотрудники наземных служб делают всё необходимое для обеспечения безопасности полётов и пассажиров.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об очередной попытке ВСУ атаковать с помощью беспилотника самолётного типа объекты в Каспийске, городе-спутнике Махачкалы. По предварительной информации, дрон удалось сбить, жертв, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
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Александр Бойцов