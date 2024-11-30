Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили не менее 200 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»* и других группировок, которые в течение дня совершали нападения на сирийские провинции Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сириикапитан 1-го ранга Олег Игнасюк, пишет ТАСС.