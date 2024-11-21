В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер» из-за опасности атаки БПЛА

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В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер» из-за опасности атаки беспилотников. Временно не принимаются и не отправляются рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда с 05:45. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщает Росавиация.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российская система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника в Ростовской и Волгоградской областях.
15 августа план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника вводили в аэропорту в Казани. Тогда сообщалось задержке не менее десяти рейсов, из них семь на вылет и три на прилет.
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Элина Позднякова