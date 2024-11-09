В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Фото: istockphoto/aapsky
За ночь дежурными системами противовоздушной обороны уничтожено и подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы 50 украинских беспилотников. Попытки атак предпринимались по объектам на территории семи регионов России.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. С наибольшей нагрузкой трудились силы ПВО Брянской области. Над территорией этого региона было уничтожено 28 БПЛА самолётного типа. Над Курской областью сбили 12 украинских дронов. Четыре беспилотника были сбиты над территорией Новгородской области, по два — над территорией Смоленской и Тульской области и ещё по одному — над Орловской и Тверской областями.
Терпя одно поражение за другим в ходе боевых действий, киевский режим активно прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.
Читайте также:
Губернатор Саратова сообщил о ликвидации БПЛА
В Воронежской области уничтожили украинский дрон
Украинские беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане
Александр Бойцов